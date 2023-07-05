ألمانيا تعتزم تخفيض حد الحصول على إعانة الآباء أثناء إجازة رعاية الطفل بواقع النصف

تعتزم ألمانيا تخفيض الحد الأقصى للدخل الذي يحدد أحقية العائلات في الحصول على إعانات حكومية في أثناء حصول أحد الأبوين على أجازة رعاية الأطفال، وهي خطوة يعتبرها النقاد أنها تشكل خطراً على النساء العاملات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء أن وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس قالت لمحطة "إن تي في" التلفزيونية الألمانية أمس الثلاثاء إن الآباء والأمهات الذين يتقاضون دخلاً مشتركا يتجاوز 150,000 يورو (163,190 دولار) لن يتلقوا المدفوعات المرتبطة بإجازة رعاية الطفل.

يعد هذا خفضا بمقدار النصف مقارنة بالحد السابق البالغ 300,000 يورو، والذي وصفه المستشار أولاف شولتس اليوم الأربعاء بأنه "مرتفع جدا جدا" ورأى أنه بالتالي يستحق إعادة النظر فيه.

ويقدم الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا،دعما سخيا في الوقت الحالي للأسر - كجزء من مكافحة الارتفاع السريع في معدل الشيخوخة بين السكان ولتشجيع الآباء على تولي دور أكثر فعالية في رعاية الأطفال - ولكن الاقتصاد الألماني يواجه تخفيضات حادة في الميزانية للحد من العجز الذي حدث بعد أزمات متتالية. وتأمل وزارة شؤون الأسرة في توفير حوالي 290 مليون يورو من خلال هذا التدبير.

وأوضحت باوس أن الخطة تستهدف الأسر ذات الدخل الأعلى وستستبعد 60,000 أسرة من استلام هذه الإعانات. ورد خبراء اقتصاد من معهد كولونيا لأبحاث الاقتصاد تعليقا على هذا الإجراء أنه لا يأخذ في الاعتبار الأزواج الذين سيكون لهم أطفال في المستقبل فضلا عن نحو 435 ألف من الأزواج يعيشون في ألمانيا وأعمارهم تقل عن 50 عاما ويتقاضون أكثر من 150 ألف يوررو سنويا، أي ما يقرب من 5% من هذه الشريحة العمرية.