الأمطار الموسمية تضرب ثاني أكبر مدن باكستان وتسبب وفاة 6 أشخاص

لقي ستة أشخاص حتفهم في ثاني أكبر مدن باكستان من حيث تعداد السكان، بعدما عطلت الأمطار الموسمية الغزيرة سبل المعيشة في ظل معدلات سقوط غير مسبوقة اليوم الأربعاء.

وصعقت الكهرباء ثلاثة أشخاص في لاهور، كما لقي اثنان آخران حتفهما إثر انهيار سطح، وغرقت فتاة صغيرة، حسبما قال رئيس وزراء ولاية بنجاب محسين نقوي، للصحفيين.

وهطلت على المدينة، التي يتجاوز تعداد سكانها 11 مليون نسمة بقليل، أمطارا بلغ منسوبها 272 ملليمترا في غضون نحو 10 ساعات.

وأغرقت المياه شوارع المدين، وسابقت الإدارة الزمن للتعامل مع الفيضانات في المناطق الحضرية، مع توقع هطول مزيد من الأمطار ليلا.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من عواقب وخيمة بسبب الفيضانات المتوقعة في باكستان العام الجاري.

وذكرت المنظمة أن "ما يصل إلى 1ر9 مليون شخص قد يسقطون في براثن الفقر، ليعتمدوا فحسب على المساعدات الإنسانية كنتيجة مباشرة للفيضانات".

