الأمن المصري يضبط الجزارين المتهمين في واقعة "لحوم المونوريل"

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أعلنت فيه إلقاء القبض على المتهمين في واقعة تعليق لحوم على أحد أعمدة قطار "المونوريل".

وقال البيان إنه "عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل في القاهرة، أمكن تحديد محل الواقعة وتبين حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وأن وراء ارتكابها مالك محل جزارة وسيدة وتعمل بذات المحل و2 جزارين متجولين".

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.