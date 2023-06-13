انتحار امرأة بعد إصابتها في هجوم طعن بألمانيا

انتحرت امرأة كانت أُصِيْبَت خلال هجوم طعن بسكين وقع على متن قطار محلي في ولاية شلزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا في أواخر يناير الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة العدل في الولاية اليوم الثلاثاء: "علمنا بهذه الواقعة المأساوية، ونعرب عن مواساتنا لأقاربها".

كانت صحيفة "فلنسبورجر تاجيبلات" المحلية ذكرت أن المرأة (54 عاما) كانت من بين ثلاث ضحايا تم وضعهم في غيبوبة اصطناعية بشكل مؤقت بسبب خطورة إصاباتهم. وكتبت الصحيفة استنادا إلى أفراد شرطة أن المرأة كانت تجلس قبالة الجاني.

وأفادت وزارة العدل بأن الضحايا تلقوا بعد الهجوم عروض مساعدات من منظمات معنية بحماية ضحايا الحوادث والمكتب المركزي لمساعدة ضحايا الهجمات الإرهابية ومفوضة حماية الضحايا.