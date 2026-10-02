الإنتربول: الذكاء الاصطناعي يسرّع الاحتيال والهجمات السيبرانية

حذرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسهيل التهديدات السيبرانية، من خلال تعزيز الأساليب الإجرامية القائمة، مثل عمليات الاحتيال والخداع.

وفي تصريح لشبكة سي إن بي سي على هامش فعاليات "أسبوع التكنولوجيا في سنغافورة"، أوضح الرئيس العالمي لأمن المعلومات في الإنتربول، بيورن آر. واتني، أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز التقنيات الإجرامية الحالية بدلاً من إحداث ثورة جذرية فيها.

إذ يمكن لمحتالين استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف ضحايا متعددين في آن واحد، في حين أن تحسّن تقنيات الترجمة والهويات الرقمية يجعل من الصعب بشكل متزايد التمييز بين التفاعلات الاحتيالية وتلك الحقيقية.

وقال واتني: "إنها عملية تطور وليست ثورة"، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يزيد في المقام الأول من "السرعة والنطاق" للأساليب القائمة.