مسؤول جزائري: تشديد الرقابة على عمالة الأطفال

كشف مسؤول جزائري ، اليوم الإثنين، عن أن نسبة عمالة الأطفال في بلاده تكاد شبه منعدمة، وأن نسبة هذه الظاهرة لا تتعدى 0.01%. وقال كريم سي يوسف، المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في برنامج " ضيف التحرير" الذي تبثه الإذاعة الجزائرية، إنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم في النصف الأول لسنة 2023، رصد حالة واحدة لتشغيل طفل دون سن 16 بعد مراقبة 7708 مؤسسات تحوي على 5556 .

وأضاف أنه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة، مشيرًا إلى اتفاقية متعلقة بالسن الأدنى للتشغيل، والتي تفيد إحدى موادها بعدم الجواز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

ولفت أنه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر، أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهم.