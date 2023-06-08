امرأة تشرح بالفيديو كيف "تُسمِّم" طعامها لمنع زميلاتها في السكن من سرقته

إذا كنت تعيش مع رفيق سكن، فهناك سؤال واحد يجب أن يدور في ذهنك من وقت لآخر. إلى أي مدى ستذهب لإنقاذ طعامك من أن يؤخذ دون إذن منك؟

بغض النظر عن أي شيء، لن تسمم طعامك أبدًا فقط لردع زملائك في السكن، أليس كذلك؟ حسنًا، لم تفكر امرأة في المملكة المتحدة مرتين لأنها كشفت عن طريقة غريبة لمنع رفيقاتها في السكن من سرقة طعامها.

ففي الآونة الأخيرة، جذبت سارة، وهي امرأة بريطانية، انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عندما اعترفت باتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة طعامها.

تتذكر المرأة الوقت الذي استمر فيه زملاؤها في السكن في سرقة طعامها، وتقول المرأة إنها أجبرت على "تسميم" طعامها.

لقد نشرت فيديو في "تيكتوك" حول هذا الموضوع يقرأ النص الموجود على الفيديو، منذ سنوات عندما اضطررت إلى تسميم طعامي لأن زميلاتي في الشقة استمروا في سرقته".

وبدأت سارة في الحديث عن النهج غير التقليدي الذي اتبعته لحماية وجباتها وتوضح أيضًا كيف كانت تقوم بذلك.

سارة تحمل في يديها علبة حليب عضوية بريطانية منزوعة الدسم ووعاء من ملح الطعام من نوع معين. بابتسامة شريرة على وجهها، واصلت صب الملح في الحليب وهز العبوة بقوة.

"بعض الناس يريد شرب حليبي وإعادته فارغًا في الثلاجة. لذلك سنرى من هو"، تقول سارة في الفيديو.

كما أضافت تعليقًا على مقطع الفيديو الخاص: "لا أشعر بأي ندم على الإطلاق. نعم لقد شربته إحداهن".

ورغم أن ما قالته من تسميم لطعامها يعد تضخيماً لما قامت به في الفيديو من وضح الملح على اللبن، إلا أن الفيديو اكتسب زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المثير للاهتمام أن الفيديو الذي نُشر يوم الجمعة حصد ما يقرب من 365 ألف مشاهدة.

وشارك عدد من المستخدمين آرائهم حول استراتيجية سارة غير التقليدية. بينما سألها البعض عن فاعلية الفكرة، فيما أيدها آخرون لنهجها غريب الأطوار.