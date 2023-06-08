حصد 44 مليون مشاهدة.. فيديو لعريس تجاهل عروسه والحضور وانشغل بهاتفه أثناء الزفاف

غالبًا ما يُعتقد أن يوم الزفاف هو اليوم الأكثر أهمية في حياة كل شخص، والجميع يتمنى أن يظهر حفل زفافه في أفضل صورة لتكون ذكرى جميلة، أليس كذلك؟ ومع ذلك، بدت هذه المناسبة المهمة وكأنها مجرد يوم آخر لعريس من جنوب أفريقيا أثار سلوكه بتجاهل زفافه وزوجته ضجة كبيرة على الإنترنت، في فيديو حصد ما يقرب من 44 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

لقد لفت تركيز العريس في هاتفه وقلة الاحترام والاهتمام أثناء السير في ممر الزفاف مع العروس انتباه الجمهور وغضبه.

في المقابل، يمكن رؤية العروس تتفاعل بأدب مع الضيوف وتجذب انتباههم بلطفها، بينما ظل العريس ملتصقًا بهاتفه طوال الوقت.

ليس هذا فحسب، بل يعرض الفيديو أيضًا العروس التي تواجهه بعد خروجهما من مكان الحفل، إلا أن العريس يبدو غاضبًا من رد فعل عروسه، بل وواصل النظر إلى هاتفه.

تم نشر الفيديو في الأصل على "تيكتوك" وتم نشره لاحقًا على "تويتر".

أثار المقطع موجة من ردود الفعل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقى العريس الكثير من التعليقات السلبية، وأشار بعض الأشخاص إلى أن سلوكه كان مؤشر خطير وسلبي على ما سيكون عليه الزوج بعد زواجه، وسط توقعات بانهيار الزواج من شخص كهذا.

ينصح الفرد بعدم الزواج إذا كنت لا تحب هذا الشخص. كتب: "تخيل يومك غير سعيد. هذا الرجل تم إجباره أو لا يحب هذه السيدة. لماذا تتزوج إذن؟ حسنًا، دعونا نهتم بقضايانا الخاصة".