مؤسسة حكومية تركية تخطط لبيع 319 من مهور السباق العربية الأصيلة

من المقرر أن تقيم إحدى مؤسسات وزارة الزراعة والغابات في تركيا، التي تربي عدداً كبيراً من مهور السباق، مزاداً لبيع 319 من المهور العربية الأصيلة في مزاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي نيوز" التركية، تربي المديرية العامة للمشاريع الزراعية في تركيا (TİGEM) العديد من خيول المستقبل في فروع: بورصا كاراكابي، ومالاطيا سلطانسويو، وإسكيشهير الأناضول.

ويولد ما معدله 360 مهرًا سنويًا في هذه المؤسسات الثلاث حيث تتم تربية الخيول.

وستبدأ مبيعات الخيول هذا العام من المديرية العامة للمشاريع الزراعية، التي تربي عدداً كبيراً من الخيول التي تجري في ساحات السباق في تركيا، في 6 يونيو، حيث سيُعرض في المزاد ما مجموعه 68 من خيل السباق العربي الأصيل، 32 أنثى و36 ذكرًا إلى مجتمع الفروسية، حيث سيتم بيع الخيول في مشروع بورصة كركابي الزراعي.

وستستمر المزادات في يوليو وسبتمبر وأكتوبر أيضًا.

المديرية العامة، التي تخطط لبيع ما مجموعه 319 مهرًا عربيًا أصيلًا هذا العام، ربحت ما يقرب من 64 مليون ليرة تركية من بيع 265 مهرًا في عام 2022.