الكشف عن حقيقة السائل الأخضر في مياه البندقية

أظهرت النتائج الأولية أن السائل الأخضر في القناة الكبرى الشهيرة بمدينة البندقية ليس خطيرا، وقال رئيس منطقة فينيتو الإيطالية المحيطة بالبندقية، لوكا زايا، إن إنه يتم استخدام هذه المادة الخضراء في عمليات فحص المياه أو أبحاث الكهوف، مضيفاً أنه لا يوجد خطر من حدوث تلوث للمياه.

وقال خبراء من وكالة "أربا فينيتو" لحماية البيئة، بعد تقييم العينات، إن السائل الأخضر هو على الأرجح مادة تلوين عضوية.

وظهرت البقعة الخضراء صباح أمس الأحد في المياه بالقرب من جسر ريالتو الشهير. ولم يتضح إذا ما كان هذا احتجاجاً من قبل الناشطين في مجال البيئة الذين قاموا مؤخرا بأعمال في مواقع معروفة في إيطاليا، حيث لم يعلن أحد عن مسؤوليته حتى الآن.