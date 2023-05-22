23 ألف نازح بسبب الفيضانات في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن أكثر من 23 ألف شخص ما زالوا نازحين في شمال شرق البلاد، بعد أسبوع من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات كبيرة وأودت ب14 شخصاً.

وانتقل معظم النازحين للإقامة عند أصدقاء أو أقارب، فيما يقيم نحو 2600 شخص في الفنادق والمدارس وقاعات الرياضة ومراكز أخرى أنشأتها السلطات المحلية، وفق ما أفادت منطقة إميليا رومانيا في بيان.

وتساقطت خلال 36 ساعة فقط الأسبوع الماضي كمية أمطار توازي ستة أشهر، وساهمت في رفع منسوب المياه في 20 نهراً، وحولت الشوارع إلى مستنقعات من الطين وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، لحقت بواحدة من أغنى مناطق إيطاليا أضرار اقتصادية كبيرة، ووفقًا لاتحاد المزارعين يجب اقتلاع ما لا يقل عن 10 ملايين شجرة فاكهة بسبب الفيضانات.

ولا يزال أكثر من 600 طريق مغلقًا، وقدرت السلطات أنها بحاجة إلى 620 مليون يورو لإصلاح شبكة الطرقات.

وزارت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أمس، المناطق الأكثر تضررا بعد عودتها المبكرة من قمة مجموعة السبع في اليابان، والتقت مسعفين ومتطوعين وسكانا ومسؤولين محليين.