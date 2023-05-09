شرطة طوكيو تحقق مع 4 فتيان في واقعة سرقة متجر ساعات رولكس

قالت مصادر التحقيق في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الأربعة الذين يخضعون للتحقيق في إمكانية تورطهم في سرقة متجر متخصص للساعات رولكس بمنطقة جينزا الراقية للتسوق في العاصمة طوكيو، تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عاما، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

واعتقلت الشرطة الأربعة أمس الاثنين قرب حافلة صغيرة (فان) استخدموها على ما يبدو للفرار من مركز تسوق "كوارك جينزا 888"، حيث يرجح قيامهم بسرقة أكثر من 100 ساعة يد في وقت سابق أمس . ويواجه الأربعة حاليا اتهامات باقتحام مبنى سكني في حي ميناتو بطوكيو.

وقالت مصادر التحقيق إن مشتبها به آخر ربما لا يزال مطلق السراح بعد ورود معلومات من شهود عيان بأن خمسة أشخاص شوهدوا وهم يفرون من موقع السرقة.

وأوضحت المصادر إن واحدا من الأربعة المحتجزين يبلغ من العمر 16 عاما، وآخر طالب في المدرسة الثانوية / 18 عاما/ والاثنان الآخران يبلغان من العمر 19 عاما، و جميعهم من سكان يوكوهاما ، قرب طوكيو.