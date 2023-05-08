قتيلان في تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ-21 في الهند

لقي شخصان حتفهما الاثنين في غرب الهند عند تحطم طائرة عسكرية من طراز ميغ -21 فوق منزلهما بغرب الهند، على ما ذكرت الشرطة الهندية.

وقال المسؤول في الشرطة سودهير تشودري لوكالة فرانس برس عقب وقوع الحادث في ولاية راجاستان (غرب) "تم انقاذ الطيار دون أن يصاب بأذى. تحطمت الطائرة ميغ فوق منزل وقضى شخصان واصيب ثلاثة".

وأكدت القوات الجوية الهندية وقوع الحادث مشيرة إلى أن الطيار قذف نفسه.

وذكرت في تغريدة "تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز ميغ 21 قرب سوراتجاره خلال طلعة تدريب روتينية صباح اليوم (الاثنين)".

واوضحت أن "الطيار قذف نفسه ونجا مع اصابات طفيفة وفُتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث".

دخلت طائرات ميغ-21 السوفياتية الصنع الخدمة في الهند في الستينيات وشكلت العمود الفقري للقوات الجوية لعقود، لكن الحوادث الكثيرة التي تعرضت لها أكسبتها لقب "توابيت الطيران".