إصابة 45 شخصًا إثر انهيار سطح منزل خلال حفل زفاف في أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية الثلاثاء إن ما لا يقل عن 45 شخصًا أصيبوا عقب انهيار سطح منزل خلال مراسم زفاف في إقليم كابيسا بشمال شرق أفغانستان.

ووفقًا للسلطات، فإن الحادث وقع أمس الاثنين في قرية بمنطقة نيجراب.

وجرى نقل المصابين لمستشفى محلي لتلقى العلاج، وفقًا لما قالته الشرطة، التي أضافت أن حالة أغلبية المصابين مستقرة.

ولم يتضح في البداية سبب انهيار السطح، ولكن مثل هذه الحوادث شائعة الحدوث خلال موسم هطول الأمطار في أفغانستان، حيث يتم بناء المنازل في ظل بنية تحتية سيئة.

وكانت هيئة إدارة الكوارث الوطنية قد قالت الشهر الماضي إن العشرات لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 شخص خلال هطول الأمطار لمدة أسبوعين. بالإضافة لذلك، يتردد أن المئات من المنازل السكنية تضررت، كما نفقت حيوانات.