"ديلي ستار" تكشف أسرار زيارة مدون أميركي لكوريا الشمالية

لا زالت زيارة المدون واليوتيوبر الأميركي درو بنسكي إلى كوريا الشمالية، تشغل بال وسائل الإعلام العالمية، ونشرت صحيفة "ديلي ستار" تقريراً حول تلك الزيارة التي حاول فيها بنسكي أن يظهر لمتابعيه ماذا سيحصل لقاء إنفاق 8 جنيهات استرليني في هذه الدولة التي اتسمت بالسرية العالية، والتي تسمح لعدد قليل من السياح بدخول أراضيها وبشروط صارمة.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن بنسكي كان تحت رقابة عملاء حكوميون طيلة زيارته، إلا أنه تمكن من التهرب من رقابتهم خلال اشتراكه في سباق مسافته 10كيلومتر في بيونغ يانغ، ووثق رحلته في قناته على "يوتيوب"، وحصد الفيديو ما يزيد عن 6.3 ملايين مشاهدة منذ نشره وحتى الآن.

وبقي بنسكي في بيونغ يانغ لمدة أربع أيام وثلاثة ليال وتمكن من تصوير فيلم حول بعض التجارب التي قام بها، وقال: "أخبرت الأشخاص الذين تحدثت معهم أنى سائح أميركي وأدهشهم ذلك ولكنهم تعاموا معي بود"، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وزار بنسكي النصب العظيم ل كيم ايل سونغ وكيم يونغ ايل، وقام بزيارة إلى مترو بيونغ يانغ، الذي تم إنشاؤه في ستينات القرن الماضي، وهو أكثر القطارات عمقاً تحت الأرض، وبلغ سعر تذكرة القطار نحو بنس واحد.

وفي أحد أيام الزيارة تناول بنسكي الغذاء وكان عبارة عن "نودلز بارد" وحضر حفلاً موسيقياً ترفيهياً، وبلغت تكلفة كل ذلك بما فيه الطعام والشراب، والمترو، ولعب البولينغ، والأمسية الموسيقية والعودة إلى الفندق 7.72 جنيهاً إسترلينياً.