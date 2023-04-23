يضم مجموعة فريدة من رسائله وصوره.. ترامب يصدر كتاباً جديداً

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن إصدار كتابه الجديد "رسائل إلى ترامب" الذي يجمع رسائل وصورا وتعليقات كتبها.

وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية "تروث": "سيصدر كتابي الجديد الأسبوع المقبل، فيه مجموعة لا تصدق من الرسائل والصور وتعليقاتي على ذلك كله".

ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع المتجر الإلكتروني، الكتاب الذي يحمل عنوان "رسائل إلى ترامب" سيكون متاحا للبيع اعتبارا من 25 أبريل، بسعر 99 دولارا لكل نسخة، وبتوقيع الرئيس السابق، مقابل 399 دولارا.

ويضم 150 خطابا شخصيا أرسلت إليه من المشاهير والسياسيين على مر السنين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وتشمل "رسائل إلى ترامب" خطابات خاصة مع رؤساء سابقين بمن فيهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش وريتشارد نيكسون، إلى جانب مشاهير مثل أوبرا وينفري ومايكل جاكسون، بالإضافة إلى رسائل من الأميرة الراحلة ديانا، وكذلك زعماء أجانب، بما في ذلك الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وكيم جونج أون من كوريا الشمالية.