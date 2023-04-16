مغلقة آخر محطاتها.. ألمانيا تنهي إنتاجها من الطاقة النووية

فصلت ألمانيا آخر ثلاث محطات نووية متبقية للطاقة عن الشبكة، منهية بذلك إنتاج البلاد من الطاقة النووية بعد أكثر من 60 عاماً.

وأعلن المشغلون أن المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في ألمانيا «إيسار 2» في بافاريا، و«إيمسلاند» في ولاية ساكسونيا السفلى، و«نيكارفيستهايم» في بادن فورتنبرج، أغلقت أمس.

وكان مشغل محطة «نيكارفيستهايم 2» النووية آخر من أبلغ عن اكتمال الاغلاق.