فيديو "قطة الجزائر" يثير تفاعل رواد السوشال ميديا

بدا قط وكأنه يستمتع بصلاة الشيخ وليد مهساس في الجزائر يوم الاثنين (3 أبريل)، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للشيخ على فيسبوك.

كان مهساس يصلي التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج الجزائرية.

تحرك القط حول الشيخ الذي يؤم الصلاة ثم قفز عليه.

لم يبد على الشيخ وليد محساس أي علامة تدل على الانزعاج ولم يتوقف عن التلاوة واستمر في صلاته دون انقطاع، بل إنه تلمس القط في ألفة وسكينة وهدوء واحتضنه.

وقد أثار المقطع تفاعل رواد السوشال ميديا.