تسجيل أول حالة إصابة بالتهاب الدماغ الناجم عن لدغة القراد في بريطانيا

قال مسؤولون في قطاع الصحة ببريطانيا إنه من المرجح أن يكون مرض التهاب الدماغ الناجم عن لدغات القراد متواجد في بريطانيا، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض في يوركشاير.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن التقييم الذي نشرته وكالة الأمن الصحي البريطانية ولجنة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، استند إلى حالات الاصابة البشرية ورصد الفيروس في القراد في عدة مناطق بالبلاد.

ويشار إلى أن التهاب الدماغ الناجم عن لدغات القراد شائع بالفعل في الكثير من المناطق بأوروبا، كما أنه سبب رئيسي للإصابة بالعدوى في الجهاز العصبي المركزي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويعد التهاب الدماغ مرض غير شائع، ولكنه قد يكون مميتا حيث أنه يسبب تورم المخ.

وأضافت اللجنة المشتركة أن خطر الاصابة بالمرض بين المواطنين منخفض للغاية.