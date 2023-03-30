مقتل 11 عاملة زراعية مغربية في حادث سير مفجع

خلفت حادثة سير 11 حالة وفاة في صفوف عاملات زراعيات بضواحي العاصمة المغربية الرباط، إثر اصطدام سيارة بجذع شجرة، مساء أمس الأربعاء.

وارتفع عدد النساء العاملات في إحدى الضيعات الفلاحية اللائي لقين مصرعهن إلى 11، بعدما تم الإبلاغ عن ثماني حالات بعد الحادثة، بحسب موقع هسبريس المحلي.

وكشفت مصادر الموقع الإخباري عن نقل 23 من أصل 35 عاملة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، غير أن 3 منهن لقين مصرعهن، إضافة إلى الوفيات الثماني السابقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن ضحايا الحادثة عاملات في ضيعة فلاحية، تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 سنة، وكن عائدات من العمل، قبل أن تصطدم السيارة التي كانت تقلهن بجذع شجرة إثر انفجار أحد إطاراتها، مما تسبب في فقدان السائق للسيطرة عليها.

وسجلت معظم الإصابات الخطيرة على مستوى الرأس بحسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن الإصابات الخفيفة "سجلت في صفوف النساء اللواتي فضلن الجلوس بدل الوقوف خلال الرحلة من الضيعة إلى وجهتهن".

وتكررت خلال السنوات الأخيرة، حوادث سير مميتة أودت بأرواح عشرات العمال والعاملات في الفلاحة، وذلك بسبب ظروف نقلهم التي تنعدم فيها شروط السلامة والأمن.

وشهر سبتمبر الماضي، أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بيانا تدعو فيه الحكومة والسلطات المختصة إلى اتخاذ "إجراءات فعالة وجادة لإنهاء نزيف أرواح العمال الفلاحيين على الطرق".

وطالبت الهيئة الحقوقية غير الحكومية إلى توفير وسائل النقل الآمنة والملائمة، وتحسين حالة الطرق والمسالك الزراعية، وتوفير التدريب والتوعية للعاملات في الفلاحة حول السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.