3 أسباب في منتصف العمر تُعجّل الإصابة بالخرف

أفاد علماء بأن تجنب ثلاثة عوامل خطر رئيسية في مرحلة منتصف العمر قد يؤدي إلى تأخير الإصابة بالخرف لمدة تصل إلى 13 عاماً.

وتوصلت دراسة علمية جديدة إلى أن الأشخاص الذين عانوا من مرض السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو التدخين في الفترة العمرية ما بين 45 و65 عاماً، أصيبوا بالخرف في وقت أبكر مقارنة بمن لم تكن لديهم هذه العوامل.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" Daily Telegraph البريطانية، إن الدراسة انتهت إلى هذه النتيجة بعد أن تابع خبراء من مركز "إن واي يو لانغون هيلث" في الولايات المتحدة 12 ألفاً و409 أشخاص، بدءاً من سن 45 عاماً ولمدة 26 عاماً.

وخلال تلك الفترة، أصيب 3008 أشخاص بالخرف، بينما توفي 5238 شخصاً دون الإصابة به.

وتبين أن الأشخاص الذين لم تكن لديهم أي من عوامل الخطر الثلاثة عاشوا فترة أطول بنحو 13 عاماً دون الإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين اجتمعت لديهم عوامل الخطر الثلاثة.

كما أظهرت الدراسة أنه بدءاً من سن 55 عاماً، تمتع الأشخاص الذين لم يعانوا من السكري أو ارتفاع ضغط الدم ولم يدخنوا، بمتوسط 30.1 عاماً إضافياً خالياً من الخرف.

وفي المقابل، بلغ متوسط السنوات الخالية من الخرف لدى من لديهم عامل خطر واحد 26.3 عام، ولدى من لديهم عاملان 21 عاماً، بينما بلغ لدى من لديهم عوامل الخطر الثلاثة ما يزيد قليلاً عن 17 عاماً.

وقد أشارت دراسات سابقة إلى أن خيارات نمط الحياة، لا سيما في منتصف العمر، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف. وتشمل هذه الخيارات ممارسة التمارين الرياضية، والتفاعل الاجتماعي، وتجنب التدخين والكحول.

وقال الدكتور جوزيف كوريش، الباحث الرئيسي في الدراسة : "تشير نتائجنا إلى ضرورة أن يسعى الأفراد بفاعلية لتجنب هذه العوامل في منتصف العمر، كاستراتيجية للحفاظ على صحة الدماغ لأكثر من عقد من الزمن".

وخلصت الدراسة إلى أن "الأفراد الذين لم تكن لديهم عوامل خطر وعائية في منتصف العمر عاشوا فترة أطول بمتوسط 13 عاماً دون الإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين توفرت لديهم عوامل الخطر الثلاثة".