أميركا.. مقتل 6 أشخاص بهجوم ناري نفذته امرأة في مدرسة

قتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء إطلاق نار في مدرسة في ناشفيلد في ولاية تينيسي الأميركية، وفقا لما أكدته السلطات المحلية.

ووقع الهجوم، أمس، على مدرسة خاصة تعلم الأطفال حتى سن الثانية عشرة.

وقالت الشرطة إن عناصر منها اشتبكت مع منفذة الهجوم، وهي امرأة تبلغ من العمر 28 سنة يعتقد أنها كانت طالبة سابقة في المدرسة، وأردتها قتيلة.

وتشير إحصائيات للجريمة إن حوادث إطلاق النار الجماعية التي ترتكبها نساء أكثر ندرة بكثير من تلك التي يرتكبها رجال.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحافي انعقد بشأن الحادث إن القتلى بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة من طاقم العمل في المدرسة.