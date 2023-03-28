ديزني تبدأ في خفض 7 آلاف وظيفة

بدأت شركة والت ديزني أول مرحلة من عملية خفض الوظائف يتوقع أن تصل إلى سبعة آلاف وظيفة، وهو جزء مهم من حملة لتوفير 5.5 مليار دولار كانت الشركة أعلنت عنها الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إنه سيتم إخطار المجموعة الأولى من الموظفين خلال الأيام الأربعة القادمة ، حسبما جاء في مذكرة للعاملين من المدير التنفيذي بوب إيجر اليوم الإثنين.

أما المجموعة الثانية ، وهي الأكبر ، فسيتم إخطارها الشهر المقبل حيث سيؤثر ذلك على عدة آلاف من العاملين.

أما الدفعة الأخيرة من العاملين المشمولين بقرار الخفض فسوف تتلقى الإخطار قبل الصيف.

وأضافت بلومبرج أن إيجر ، الذي انضم مجددا إلى الشركة التي قادها لمدة 15 عاما ، في نوفمبر الماضي ،قد وضع خططا لتحسين الأداء المالي لأكبر شركة ترفيه في العالم.

يذكر أن ديزني يعمل بها نحو 220 ألف موظف في أنحاء العالم اعتبارا من أول أكتوبر الماضي. وهناك حوالي 25 % من هؤلاء العاملين يعملون بنظام نصف الوقت أو موظفين موسميين.