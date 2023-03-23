الصين تستأنف واردات اللحوم البرازيلية ابتداء من اليوم

تقول الصين إن آلية السيطرة البرازيلية على مرض جنون البقر ترتقى للمعايير الصينية، وبذلك توافق على استئناف صادرات اللحوم البرازيلية لبكين ابتداء من اليوم، وذلك بحسب ما قالته الجمارك الصينية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل كانت قد اتخذت قرارا بتعليق صادرات اللحوم إلى الصين الشهر الماضي، بعد تأكد حالة إصابة بمرض جنون البقر.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يلتقى الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا ونظيره شي جين بينج في 28 مارس الجاري في بكين.