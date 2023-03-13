طفلة في الثالثة تقتل أختها عن طريق الخطأ في تكساس

قتلت طفلة في الثالثة من عمرها، أختها البالغة أربع سنوات، بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأميركية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثةً هامة.

وأضاف غونزاليس انّ ما حصل "يشكل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

وثمة نحو 400 مليون قطعة سلاح في التداول في الولايات المتحدة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحاً واحداً على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحاً.

وسُجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الفائت، نصفهم انتحاراً والنصف الآخر جراء التعرض للقتل أو لحوادث او لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس، بحسب موقع "غَن فايولنس أركايف" الإلكتروني. وتشكل تكساس إحدى الولايات الاميركية التي يسهل حيازة سلاح فيها.