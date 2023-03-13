الإعصار "فريدي" يقتل أكثر من 60 شخصاً في موزامبيق ومالاوي

بدأت موزامبيق ومالاوي اليوم الاثنين في حصر تكلفة الإعصار المداري فريدي، الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصاً وأصاب العشرات وخلف وراءه دمارا كبيرا عندما اجتاح جنوب أفريقيا في مطلع الأسبوع للمرة الثانية خلال شهر.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يعد فريدي واحدا من أقوى الأعاصير التي تُسجل على الإطلاق في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وربما يكون أطول إعصار مداري.

واجتاح الإعصار وسط موزامبيق أمس الأحد ليقتلع أسقف مبان ويتسبب في فيضانات على نطاق واسع حول مدينة كيليماني الساحلية قبل أن يتحرك إلى داخل مالاوي أثناء الليل مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف عاتية.

ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية والمادية في موزامبيق نظرا لانقطاع الكهرباء وإرسال الهواتف في بعض أجزاء المنطقة المنكوبة.

وقالت ماريون بيتشاير مديرة منظمة أطباء بلا حدود في مالاوي لرويترز في اتصال هاتفي إن المستشفى المركزي في بلانتاير، المركز التجاري الرئيسي للدولة، استقبل 60 جثة على الأقل بحلول بعد الظهر ويقوم على علاج نحو 200 مصاب.

وأوضحت أن الإصابات ناجمة عن تساقط الأشجار والانهيارات الأرضية والسيول، مضيفة: "هناك منازل كثيرة من الطين وأسقفها من الصفيح سقطت على رؤوس الناس"، فيما تحدثت إدارة الكوارث عن وجود بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض.