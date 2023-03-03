بريطانيا تتأهب لتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة

تستعد المملكة المتحدة لتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع تساقط ثلوج على أجزاء من البلاد، أوائل الأسبوع المقبل.

وقال كريس ألموند، نائب كبير خبراء الأرصاد بهيئة الأرصاد الجوية: "مع تراجع درجات الحرارة إلى أقل من الصفر الليلة الماضية، ومخاطر سقوط ثلوج، قد تصدر تحذيرات بشأن الطقس، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين"، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشرق إنجلترا سقوط ثلوج اعتبارا من الاثنين المقبل، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان.

وأصدرت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا إنذاراً من الطقس البارد في جميع أنحاء إنجلترا، ومن المحتمل تمديده.