لبنان.. نهاية مأساوية لإمام مسجد مفقود منذ 5 أيام

قال مسؤولون أمنيون في لبنان اليوم السبت إن إمام مسجد مفقود منذ 5 أيام قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه كانوا على خلاف معها منذ أكثر من عقد.

وشوهد الشيخ أحمد الرفاعي، وهو رجل دين ، لآخر مرة في مدينة طرابلس الشمالية مساء الإثنين وعثر على سيارته بعد أيام في قرية على بعد بضعة كيلومترات جنوب المدينة. وقال أفراد عائلته إنهم فقدوا الاتصال به ليلة الإثنين.

كان الرفاعي إمام المسجد الرئيس في بلدة القرقف بمحافظة عكار الشمالية الفقيرة. وكان معروفا بخطبه النارية التي اعتاد فيها على انتقاد "حزب الله" .

كانت هناك مخاوف من أن تثير قضية الرفاعي توترات طائفية في الدولة المنقسمة بشدة لأنه كان من أشد منتقدي "حزب الله" وكذلك الحكومة السورية وإيران.

وتبين أن الرفاعي قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه، بما في ذلك بعض أقربائه، الذين كان على خلاف معهم منذ عام 2012.