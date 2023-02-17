ضبط وزير فرنسي يحل الكلمات المتقاطعة خلال نقاش بالبرلمان

واجه وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، مشكلات هذا الأسبوع في البرلمان، عندما تم ضبطه وهو يحل الكلمات المتقاطعة، في خضم جدل بشأن إصلاحات بشأن التقاعد مثيرة للجدل بشكل كبير.

واعترف السياسي(44 عاما) من يمين الوسط لقناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية اليوم الجمعة "لقد فعلت شيئا غبيا".

ووسط إضرابات ومظاهرات وطنية، هيمنت خطط الحكومة لرفع سن التقاعد، على العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث يستمر النقاش في البرلمان، الآن منذ أسبوعين.

وخلال واحد من الكثير من المقاطعات والتوقفات في النقاش، ذكر دوسوبوت أنه أنكب على حل الكلمات المتقاطعة، وواصل ذلك بعد استئناف الخطب .

وانتقد المشرع المحافظ، أوريليان برادييه من المنبر أمس الخميس ، الوزير، الذي يلعب دورا رئيسا في الدفاع عن الإصلاحات، في الجمعية الوطنية وبشكل علني.