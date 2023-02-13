"ماتت رغبتي في كل شيء".. مذكرات سورية في أنقاض الزلزال

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء صورة مؤثرة من دفتر مذكرات عُثر عليه في أنقاض مبنى مدمر جراء الزلزال في بلدة "جنديرس" السورية، وكان مكتوب عليها بعض العبارات الحزينة، مثل: "ماتت رغبتي في كل شيء"، و"أحب أحزاني"، و"متألمة وأضحك".

وبدا من دفتر الملاحظات أنه خاص بفتاة أو امرأة سورية كانت تدون فيه بعض الخواطر قبل الزلزال، دون أن يتم الكشف عن صاحبته أو معرفة ما إن كانت حية أم توفيت جراء الزلزال.