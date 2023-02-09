أب سوري أطفاله الثلاثة بكلمات مؤثرة.. «لا أدري أكنتم حلماً استيقظت منه.. أم أني اليوم في حلم»

بكلمات مؤثرة، نعى أب سوري، أبناءه الثلاثة بكلمات مؤثرة، بعد أن قضوا في الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، وراح ضحيته الآلاف.

وقال الأب، بحسب ما تم تداوله ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي راثياً أطفاله: ”لا أدري أكنتم حلماً استيقظت منه، أم أني اليوم في حلم أرجو الخروج منه للقائكم.

وزاد الأب المكلوم: أبنائي ربى وصلاح الدين وآية، أعظم هبات المولى لي استردها واهبها بالأمس فله مني كل الحمد وكامل الرضا بقضائه.