السعودية.. بيان رسمي حول واقعة دخول امرأتَيْن بلباس غير مناسب للحرم النبوي

أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية بيانًا صحفيًّا، يوضح ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، حول دخول امرأتَين غير مسلمتَين ساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان.

وتفصيلاً، قالت الوكالة إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء من دخول امرأتين غير مسلمتين ساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبيّن أن دخولهما عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما، وفق المتبع، خصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهما برسالة المسجد النبوي. وقد أبدتا تفهمهما لإرشادات العاملين، وعبرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

وأضافت الوكالة بأنها تسعى لتعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد خصوصية المكان وقدسيته؛ لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

وتؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وتسخير الإمكانات كافة لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة.