وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة بطريقة مأساوية في الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية وفاة ستة أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية للعاصمة تسمّماً بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما يرفع الوفيات جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلا منذ بداية العام.

وقال الملازم الأول خالد بن خلف الله في تصريح للتلفزيون الحكومي الجزائري: "تدخلت الحماية المدنية مساء الأحد في الساعة 11:24 ليلا ببلدية الكاليتوس لإجلاء جثث ستة أشخاص من نفس العائلة هم الأب والام وأربعة اولاد توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء".

وأضاف: "الجثث كانت في مرحلة التعفن وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ أربعة أيام على الأقل".