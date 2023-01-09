مسلحون يخطفون 30 شخصاً من محطة قطار في نيجيريا

اختطف مسلحون أكثر من 30 شخصاً في هجوم على محطة قطار في جنوب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية الاثنين.

وتنتشر عمليات الخطف في نيجيريا، لا سيما في الولايات الشمالية الغربية والوسطى في أكبر دولة إفريقيا من حيث عدد السكان.

وذكرت الشرطة والسلطات المحلية أن الهجوم على محطة القطار بولاية إيدو وقع ليل السبت وأن المهاجمين فتحوا النار قبل أن يخطفوا ركاباً كانوا ينتظرون قطاراً متوجها إلى واري في الجنوب.

وفي مارس 2022، فجر مسلحون جزءًا من خط السكة الحديد بين العاصمة أبوجا وكادونا في الشمال، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وخطف العشرات من الركاب الذين أُطلق سراحهم خلال الأشهر التالية لقاء فدية.