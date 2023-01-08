أيقاف طاقم طائرة تبول أحد ركابها على امرأة داخل درجة رجال الأعمال

ألقت الشرطة الهندية القبض على راكب مضطرب وغير منضبط على متن طائرة، بعد شكوى من امرأة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الهند قادمة من نيويورك بأنه تبول عليها داخل درجة رجال الأعمال.

قال المتحدث باسم الشرطة، سومان نالفا، اليوم الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على الراكب شانكار ميشرا في مدينة بنغالورو جنوبي البلاد ونقلته إلى العاصمة الهندية السبت.

وأرسلت محكمة في نيودلهي ميشرا إلى السجن لمدة 14 يوما، بينما تحقق الشرطة في الشكوى.

وصرح سوغاتا باتاتشارجي، وهو راكب آخر على متن الرحلة، للصحافيين بأنه شاهد ميشرا يتناول الخمور بشكل مفرط ويتحدث بشكل غير مفهوم.

في الوقت ذاته، أوقفت شركة الطيران طيارا وأربعة من طاقم الطائرة أثناء التحقيق في الحادث.

وجاء قرار الشركة بعد أن كتبت المرأة خطابا إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة تاتا، التي تمتلك شركة الطيران.

وجاء في رسالة المرأة أن رجلاً تبول عليها بعد تناول الغداء وإطفاء الإضاءة.

وأضافت: "ملابسي وحذائي وحقيبتي كانت غارقة في البول بالكامل، وتحققت المضيفة من رائحة البول ووضعت المطهر على حقيبتي وحذائي"، وفقا لموقع "timesnownews".

وقالت المرأة أنها حصلت على مقعد أحد أفراد الطاقم لبقية الرحلة بعد هذه الواقعة، واتهمت شركة الطيران بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفشلهم في مساعدتها بجدية خلال هذا الحادث المؤسف.

وأوضحت: "لم يستطيع طاقم الطائرة إدارة هذا الموقف الحساس للغاية، وكان علي أن أدافع عن نفسي طوال الوقت، وانتظرت فترة طويلة من الوقت للحصول على رد".

وبحسب ما ورد لم يتخذ الطاقم أي إجراء ضد الرجل وقت وقوع الحادث.