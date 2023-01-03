فيتنام.. محاولات لإنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 متراً

يحاول مهندسون، اليوم الثلاثاء، بمساعدة الجيش الفيتنامي، إنقاذ طفل في سن العاشرة سقط قبل أربعة أيام في حفرة بعمق 35 متراً في موقع ورشة بناء جسر في جنوب فيتنام.

ويعمل المنقذون على فصل أنبوب من الخرسانة المسلحة عن حفرة 35 متراً تحت الأرض، في محاولة لإنقاذ الطفل المحاصر "تاي لي هاو نام" الذي توقف عن التفاعل مع عمال الإغاثة ووضعه غير معروف.

وكان الطفل يبحث على ما يبدو عن خردة حين سقط في أنبوب من الخرسانة لا يتخطى عرضه 25 سنتيمتراً ويشكل أحد دعامات بناء جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب، وفق ما قال أحد عناصر الإغاثة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، حاول عناصر الإنقاذ حفر الأرض وتليينها في محاولة لسحب الدعامة إلى الأعلى من أجل إنقاذ الطفل.