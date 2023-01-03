تعطل حركة القطارات في بريطانيا مجدداً بسبب الاضرابات

أوصت السلطات البريطانية الركاب العائدين إلى العمل اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الميلاد بعدم السفر قدر الإمكان، حيث ينظم عشرات الآلاف من عمال السكك الحديدية جولة جديدة من الإضرابات ستؤدي إلى تعطل الخدمات طوال الأسبوع.

وأغلقت حوالي نصف محطات السكك الحديد في المملكة المتحدة، حيث ينظم أعضاء نقابة السكك الحديد والخدمات البحرية والنقل إضرابا أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة والسبت، بينما سينظم السائقون في نقابة سائقي القطارات في بريطانيا إضرابهم يوم الخميس. ولا تمتلك العديد من الأماكن، بما في ذلك معظم اسكتلندا وويلز، خدمات قطارات.

وحث وزير النقل مارك هاربر قادة النقابات على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقال إن الحكومة قدمت عرضاً عادلاً للأجور، لكن النقابات قالت إن الحكومة أعاقت هذا الاتفاق ولذلك تم تنفيذ الاضرابات مجدداً.