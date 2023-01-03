ارتفاع عدد قتلى هجوم على سجن في المكسيك إلى 19

قالت السلطات المكسيكية الاثنين إن هجومًا على سجن بمدينة خواريز الحدودية أسفر عن مقتل 19 كما سمح لعضو بارز في إحدى العصابات المسلحة بالهرب فضلًا عن 24 سجينًا آخرين.

وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن مجموعة مسلحة استخدمت عربات مصفحة وشنت هجمات شبه متزامنة على السجن ومركز شرطة محلي.

وقالت السلطات إن الهجوم الذي وقع صباح يوم الأحد تزامن مع الاستعدادات للزيارات بمناسبة رأس السنة الجديدة.

كانت السلطات قد ذكرت في البداية أن عدد القتلى 14 على الأقل، لكن بحلول يوم الاثنين قال ساندوفال إن العدد ارتفع إلى 19، هم عشرة حراس وسبعة سجناء واثنان من المهاجمين.

كما سمح الهجوم بفرار 25 نزيلًا، من بينهم إرنستو ألفريدو بينون دي لا كروز، المعروف أيضا باسم "إل نيتو". وقالت وزيرة الأمن روزا إيسيلا رودريجيز في المؤتمر الصحفي إن بينون من كبار المسلحين في عصابة "لوس ميكسيكلز" المتمركزة في خواريز.

وأضافت أنه تم استدعاء السلطات الاتحادية للسيطرة على الاضطرابات. وقالت إنه تم العثور في وقت لاحق على "منطقة لكبار الشخصيات" في السجن بها مخدرات وأموال.