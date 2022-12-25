تجمد نهر "هان" بسبب موجة البرد في كوريا الجنوبية

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن نهر "هان"، الذي يمر عبر سيؤول، تجمد بشكل رسمي، اليوم الأحد، وسط درجات حرارة أقل من الصفر.

وأكدت الإدارة أول تكوين للجليد في الموسم على نهر "هان" صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وجاء تكوين الجليد هذا العام على النهر، قبل 16 يوماً عن الأعوام السابقة، ولم يتشكل الجليد على النهر العام الماضي بسبب الشتاء الدافئ آنذاك.