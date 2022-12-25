روسيا تعد تشريعا لزيادة الضرائب على كل من غادر البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين إن المجلس يعد تشريعا بزيادة الضرائب على من غادروا البلاد، حسب وكالة "رويترز".

وغادر كثيرون روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير.

وكتب فولودين على تطبيق "تيليغرام" "من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية وفرض ضريبة أعلى عليهم".

وأضاف: "نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع". ولم يتضح العدد المحدد للروس الذين غادروا بلادهم منذ بدء الحرب.

وقال فولودين: "يمكن أن نتفهم تماما سبب فرارهم (..) من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل. الباقون عليهم أن يدركوا أن الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم".

ويذكر أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخاص بإعلان "التعبئة الجزئية" في روسيا، في موجة "فرار جماعي" للروس خارج البلاد، ووصل بعض الفارين للولايات المتحدة طلبا للجوء.