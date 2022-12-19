مستخدمو "تويتر" يصوتون لصالح تنحي إيلون ماسك عن رئاسة المنصة

أيّد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، تنحي إيلون ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهد الملياردير عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته، بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة العملاقة.

ومع انتهاء الاستطلاع عند الساعة 11.20ت غ، بيّنت النتائج أن 57.5 في المئة من المشاركين الذين فاق عددهم 17 مليوناً أجابوا بـ"نعم" على سؤال الاستطلاع الذي طرحه ماسك: "هل عليّ التنحي عن رئاسة تويتر؟".

وأثار ماسك الجدل مرات عدة منذ توليه رئاسة تويتر في 27 أكتوبر الماضي، بما يشمل صرفه الكثير من العمال في تويتر، وإعادة بعض حسابات اليمين المتطرف، وحجب حسابات صحافيين، وفي مناقشات جانبية مع متابعيه، أشار ماسك إلى أنه لم يعدّ أي خطة لخلافته.