5 قتلى في إطلاق نار بضواحي تورونتو

قتل خمسة أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفاً أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني، ونُقل المصاب إلى المستشفى وليس وضعه في خطر.

وتعمل الشرطة حالياً على تحديد الدوافع وراء عملية القتل هذه والبحث عن أي رابط بين الضحايا والمشتبه به الذي لم يُكشف عن هويته.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به نفذ إطلاق النار بمفرده. أما الضحايا، فقد عُثر عليهم في شقق مختلفة من المبنى الواقع في مدينة فون، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من شمال تورونتو (أونتاريو).