أنقذوه حياً.. العثور على طفل يتنفس تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا

قال مسؤول إنقاذ، اليوم الأربعاء، إنه تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، من تحت الأنقاض، بعد يومين من وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر في إقليم جاوة الإندونيسي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 268 شخصا.

وقال رجل إطفاء يدعى أمان ريانتو، شارك في عملية إنقاذ الطفل، ويدعى أزكا، إنه قد عُثر على الطفل حياً صباح اليوم الأربعاء، تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد مرور نحو 40 ساعة من وقوع الزلزال أمس الأول الاثنين.

وأضاف: "الطفل لا يزال يتنفس. نحمد الله أنه آمن وتلقى العلاج على الفور".

وقال مسؤولون إن العديد من القتلى في الزلزال الذي ضرب منطقة سيانجور كانوا أطفالاً يحضرون دروسا دينية في المساجد بعد المدرسة.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن هناك حوالي 150 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في سيانجور بعد وقوع الزلزال.