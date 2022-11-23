توقع نمو اقتصاد الصين بأكثر من 5% خلال العام المقبل

قال أحد المستشارين في بنك الشعب (المركزي) الصيني إن اقتصاد الصين قد يسجل نموا بأكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل إذا انتهت الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وأطلقت الحكومة المزيد من السياسيات لتعزيز الثقة الاقتصادية والاستهلاك.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن توقعات وانج يمينج عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني لنمو الاقتصاد هي الأحدث من جانب خبير اقتصادي بارز في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تحسين أداء الاقتصاد بعد تباطؤه خلال العام الحالي.



كان عضو لجنة السياسة النقدية يتحدث أمام مؤتمر عبر الفيديو نظمه معهد هونج كونج للأبحاث النقدية والمالية اليوم.



وقال وانج: "الصين لديها الظروف المواتية لتحقيق نمو بمعدل 5% على الأقل" خلال 2023، مشيرا إلى السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري باعتبارهما عوامل داعمة للنمو."



يأتي ذلك في حين بلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي، والذي سيكون أقل معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، قبل ارتفاعه إلى أقل قليلا من 5% خلال العام المقبل.



وفي حين قال خبراء إن الإجراءات الأخيرة لمساعدة القطاع العقاري يمكن أن تغير المشهد الاقتصادي ككل في الصين، حذر البعض من استمرار مخاطر تباطؤ الاقتصاد.