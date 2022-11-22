"شرارات لحام" تتسبب في مقتل 38 شخصاً بالصين

قال محققون إن شرارات ناتجة عن عمليات لحام يبدو أنها السبب وراء حريق راح ضحيته 38 شخصاً في شركة كيماويات بمقاطعة خنان بوسط الصين، كما أصيب شخصان في الحريق الذي اجتاح المبنى الواقع بمدينة انيانغ في نحو الرابعة والنصف من مساء الاثنين.

وتطلب الأمر ثلاث ساعات وصف قبل أن يتمكن أكثر من 200 رجل إنقاذ و60 رجل إطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، بحسب ما ذكرت حكومة منطقة وينفانغ.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن أحد اللحامين أو أكثر كانوا يعملون بالمخالفة لقوانين السلامة، ويبدو أن شرارات تطايرت منهم فاشتعلت في مواد قطنية بالمبنى، وفق ما ذكر مسؤولون نقلت عنهم الوكالة تصريحاتهم.

وأضافت شينخوا أن التحقيق مستمر، وأن مديري الشركة ومسؤولي الحكومة المحلية يجري استجوابهم.