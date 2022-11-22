11 قتيلاً على الأقل في حادث مروري بالمغرب

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر انقلاب حافلة صباح اليوم الثلاثاء قرب مدينة تازة، شمال شرق المغرب، وفق حصلية أولية للسلطات المحلية، فيما أصيب 43 مسافراً آخرين بجروح.

ووقع الحادث عندما انقلبت الحافلة على طريق غير بعيد عن المدينة الواقعة في منطقة جبلية، وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة.

وفي أغسطس الماضي خلف حادث مماثل 23 قتيلاً وتسبب بجرح 36 آخرين، وذلك إثر انقلاب حافلة كانت تربط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بمنطقة آيت عتاب القروية (وسط)، وسُجلت أكبر حصيلة في الأعوام الأخيرة في انقلاب حافلة مسافرين بين مراكش وورزازات في الجنوب، ما أسفر عن 42 قتيلاً في 2012.

وكانت السلطات وضعت استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير الى النصف بحلول 2026.