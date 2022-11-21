56 قتيلاً ومئات الجرحى جراء زلزال في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية، الإثنين، ما تسبب بمقتل 56 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من 700 وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وقال حاكم إقليم جاوا الغربية رضوان كميل في مؤتمر صحافي بثه تلفزيون كومباس إن "البيانات من رئيس فريق المنطقة تشير إلى وفاة 56 شخصا وإصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت".

وأظهرت وسائل الإعلام عدة مبانٍ في سيانجور انهارت أسطحها، وقالت مديرة المصلحة الإندونيسية للأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي لصحافيين: "ندعو الناس إلى البقاء خارج المباني في الوقت الحالي، إذ قد نشهد توابع محتملة".