مقتل شخصين في انهيار مبنى ثانٍ في كينيا هذا الأسبوع

قالت السلطات الكينية إن مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء انهار على منزل مجاور في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي، ما أسفر عن مقتل شخصين اليوم.



تم إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين أحياء من منزل العائلة الذي كان مجاورًا للمبنى المنهار الواقع في ضاحية رواكا.



الانهيار في الصباح الباكر هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع حيث تحذر سلطات البناء من ظهور مبان غير مسموح بها في المدينة وضواحيها.



كان مبنى متعدد الطوابق قد انهار يوم الثلاثاء في المدينة واحتجز عمال بناء بداخله.



تأكد مقتل ثلاثة أشخاص في تلك الحادثة، ولاذ صاحب المبنى بالفرار قبل أن يتم اعتقاله وتوجيه الاتهام له.



انهيار المباني أمر شائع في نيروبي، حيث يرتفع الطلب على المساكن وغالبًا ما يتجنب المطورون عديمو الضمير اللوائح.



بعد انهيار ثمانية مبانٍ وقتل 15 شخصًا في كينيا في عام 2015، أمرت الرئاسة بمراجعة جميع مباني البلاد لمعرفة ما إذا كانت مطابقة للواصفات القياسية.



وجدت هيئة البناء الوطنية أن 58٪ من المباني في نيروبي غير صالحة للسكن.