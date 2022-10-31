بحصيلة جديدة.. 130 قتيلا على الأقل بانهيار جسر في الهند

ارتفعت إلى 130 قتيلًا على الأقلّ حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما أكّد مسؤول في الشرطة اليوم.

وقال مسؤول في شرطة مدينة موربي، حيث وقع الحادث، إنّ "الحصيلة ارتفعت إلى 130 قتيلا".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 120 قتيلا على الأقلّ الأحد بانهيار الجسر.

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إنّ حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدّون طقوسًا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدّى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إنّ أكثر من ثمانين شخصًا أنقِذوا.

يقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.