بعد مقتل 151 شخصاً بحادث تدافع.. كوريا الجنوبية تعلن الحداد

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، حداداً عاماً بعد مقتل نحو 151 شخصاً بسبب تدافع في عيد «الهالوين» في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سيول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن «هذا أمر مأساوي حقاً... مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سيول الليلة الماضية».

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشداً ضخماً كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق، مساء السبت. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبياً بين قتلى التدافع، من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وقال تشوي سونغ بوم رئيس محطة إطفاء يونغسان إن 76 شخصاً آخرين أصيبوا.

وقال المسؤولون إن 19 من المصابين في حالة خطيرة.